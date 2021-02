8









Continua a far parlare la situazione innescatasi in occasione di Juventus-Inter di Coppa Italia la scorsa settimana. Andrea Agnelli ha infatti ricevuto il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia in merito allo scambio di insulti con Antonio Conte all'Allianz Stadium. Il presidente bianconero ha reagito con signorilità e ha accettato di buon grado il "premio", dichiarando quanto segue: "Ogni tanto la passione nel nostro lavoro porta ad andare oltre le regole delle buona maniere. Conte? La collaborazione con lui si è chiusa bene. Quelli erano gesti di affetto…".