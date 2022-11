pere il marito, l'ex attaccante. E c'entra anche.... Il motivo dietro alla scelta di Striscia la Notizia di consegnare il "trofeo" satirico alla coppia è infatti legato ad, ancora all'interno dell'appartamento che aveva preso in affitto con l'ex compagno - il tecnico bianconero appunto - e che avrebbe dovuto liberare entro il giugno scorso."Lei cantava "se prometto poi mantengo", ma evidentemente era una promessa senza data", ha commentato ironicamente la Slitti, costretta a trasferire tutta la famiglia ae a cambiare scuola al figlio. "Quando devo venire aper lavoro devo andare a dormire in albergo". "Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno... Abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall'avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta", ha risposto invece Pazzini.