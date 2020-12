Tapiro d’oro a Gomez, in rotta di collisione con l’Atalanta, e il Papu non ci sta, con una reazione impulsiva. Raggiunto da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, ha provato a consegnare il famoso Tapiro d’oro al fantasista argentino, che non ha reagito bene. Gomez, inizialmente, lo ha ignorando, viaggiando a passo spedito verso il parcheggio adiacente alla sede degli allenamenti della Dea. Poi, Staffelli ha lasciato il Tapiro sulla macchina dell’argentino, che non ci ha visto più. Mentre la troupe si allontanava, Gomez ha scagliato il ‘premio’ addosso all’inviato, fortunatamente senza colpirlo. E il Tapiro? Distrutto in mille pezzi.