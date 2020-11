Antonio Conte perde in Champions e tac, arriva Valerio Staffelli con il Tapiro d'Oro. Il motivo della visita da parte dell'inviato di Striscia la Notizia è chiara: per l'Inter sarebbe dovuto essere l'anno della consacrazione, ma i presupposti, per ora, non sono dei migliori. Lo sa anche il suo allenatore, che spiega: "Dobbiamo ancora lavorare molto, ma se non mangerò il panettone vorrà dire che non l'avrò meritato". Poi, risposta stizzita quando Staffelli gli chiede se la squadra remi contro al tecnico: "Questa è una domanda stupida...".