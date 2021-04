DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





PRIMA VOLTA... Questa sarà la prima gara di un girone d’andata disputata dopo la rispettiva nel girone di ritorno (giocata lo scorso febbraio).



...E CENTOCINQUANTESIMA Questo sarà il 150° confronto tra Juventus e Napoli in Serie A: i bianconeri hanno collezionato 69 successi, contro i 33 degli azzurri, completano 47 pareggi.



NESSUN PAREGGIO DAL 2017 L’ultimo pareggio tra Napoli e Juventus in Serie A risale all’aprile 2017 (1-1 firmato Khedira e Hamsik): da allora quattro successi bianconeri e tre partenopei.



MA ATTENZIONE... Dalla prima stagione (2011/12) della serie di Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, nessuna squadra ha ottenuto più successi del Napoli contro i bianconeri in Serie A (cinque, come la Roma).



JUVE OTTO SU NOVE La Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A; l’unica sconfitta dei bianconeri nel parziale è arrivata ad aprile 2018: 0-1 firmato dal colpo di testa di Kalidou Koulibaly.



88 PER CENTO La Juventus è la formazione che vanta la percentuale più alta di passaggi riusciti in questa Serie A (88%), il Napoli è terzo nella graduatoria (87%).



DUELS Napoli (54%) e Juventus (53%) sono due delle tre squadre che hanno vinto in percentuale più duelli nel campionato in corso, insieme al Milan (53%).



DUE SQUADRE POCO FALLOSE Napoli (9.9) e Juventus (12.7) sono le due formazioni che hanno commesso meno falli in media nella Serie A 2020/21.



12 VOLTE FEDE Federico Chiesa ha segnato 12 gol con la Juventus in tutte le competizioni, 10 di questi sono arrivati dall'inizio del 2021; nel nuovo anno solare, si tratta dell’unico giocatore italiano attualmente in Serie A in doppia cifra di reti considerando tutte le competizioni.



PIRLO E GATTUSO Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo si sono affrontati una volta da giocatori in Serie A, in un Reggina-Milan 1-2, nell'aprile 2000, in cui Pirlo ha anche trovato il gol. Nel loro unico precedente da allenatori, ha avuto la meglio l’attuale tecnico del Napoli.