La quarantena a casaè sempre un po' più dolce. Vuoi per l'amore tra Annekee e Matthijs, vuoi per quei due cuccioli che non riescono a non attirare l'attenzione. Ed è tutta per loro, in questi giorni, anche perché c'è da fare poco altro. Attraverso il suo profilo Instagram, lady De Ligt ha pubblicato un video che ha addolcito i social, proprio insieme al centrale bianconero e ai due animali domestici: "Cercando i lati buoni di un momento così difficile, uno è sicuramente la possibilità di avere tanto tempo da dedicare alle coccole", le sue parole. Il video? Qui in basso.