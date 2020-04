2









Sarà un mercato in stile NBA. Ci sarà poca liquidità e allora bisognerà rispondere con tanta fantasia. Come scrive Calciomercato.com la Juventus è pronta ad avallare questo tipo di formula che il ds Fabio Paratici ha sempre visto di buon occhio, più volte ne ha ascoltati e proposti negli ultimi anni e adesso ci sarà un incentivo maggiore, fare plusvalenze e non spostare troppo denaro cash vista la crisi per il Coronavirus. SCAMBI E INCEDIBILI - Da Douglas Costa e Higuain fino a Pjanic e Rabiot gli scambi di idee e di opportunità sono in corso. Di certo i bianconeri non faranno partire con questa formula Paulo Dybala con il quale la società sta già parlando di rinnovo. Il PSG lo marca stretto ma la Juve vuole allungare il suo contratto. Intoccabile proprio come Matthijs de Ligt, nonostante le voci dalla Spagna che lo vorrebbero al Real Madrid dove la Juve non vuol rispedire Cristiano Ronaldo, il terzo incedibile di Paratici che poi dovrà districarsi tra gli scambi di un mercato tutto nuovo.