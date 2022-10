. Out, quindi, in Champions League a Lisbona contro il Benfica martedì prossimo, out con il Lecce e anche all'Allianz contro il Psg, oltre che quasi sicuramente escluso dall'impegno contro l'Inter. Il regista dell’Argentina sarà disponibile per il Verona e la Lazio, prima di partire per il Mondiale in Qatar. E la Juve ragiona su come sostituirlo nelle rotazioni, ma soprattutto sui continui infortuni di una lista che si allunga nuovamente dopo Bremer e Di Maria. Paredes era stato fatto riposare di nuovo con l’Empoli in ottica gara di Lisbona, ma si è fatto male nell’allenamento di ieri.Quindi una Juventus ridotta non ai minimi termini ma comunque ridimensionata nella cilindrata per affrontare questo ultimo sprint, riporta Tuttosport. Allegri in Champions dovrà affidarsi alla vecchia guardia, coloro che già l’anno scorso vestivano il bianconero e stanno interpretando finalmente al meglio il concetto della forza del gruppo. L'obiettivo? Ritrovare Paredes in Champions, dal 2023, una competizione del suo livello e che lui e la Juve vogliono continuare a giocare.