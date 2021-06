Nato a Marsiglia, esploso a Bordeaux, diventato campione a Torino, salito sul tetto del mondo a Saint-Denis ed entrato nella storia a Madrid: questa la meravigliosa parabola di Zinédine Yazid Zidane, che oggi compie 49 anni.



COMPLEANNO DA LEGGENDA - In questo 23 giugno 2018, Zizou festeggia un compleanno speciale, da detentore di ben tre Champions League come tecnico del Real Madrid. Una di queste l’ha conquistata in finale proprio contro la “sua” Juventus, il club che nel 1996 puntò su quel ragazzo francese di origini algerine lanciandolo nel grande calcio europeo. In bianconero Zidane ha conquistato 2 Scudetti, 1 Supercoppa italiana, una Coppa Intertoto e una Supercoppa Uefa, lasciando un ricordo indimenticabile. Anche dopo l’approdo a Madrid, la Vecchia Signora non è mai scomparsa dai suoi pensieri, con l’idea sempre viva di un ritorno a Torino da allenatore. Nel frattempo, anche tutto il mondo Juve si unisce agli auguri per questa leggenda assoluta.