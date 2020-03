Giuseppe Sculli con la maglia della Juventus è cresciuto e si è affacciato al grande calcio, prima di iniziare una girandola di prestiti che l'ha portato su e giù per tutta l'Italia a partire da debutto in Serie B con la maglia del Crotone. Oggi l'attaccante festeggia 38 anni, ma di smettere non ci pensa proprio e ancora gioca e segna in Eccellenza nell'Accademia Pavese. La maglia bianconera è la prima importante indossata da Sculli, che a Torino si è fatto le ossa senza però mai trovare spazio in prima squadra.