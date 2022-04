39









"Trentadue candeline per Wojciech Szczesny.

Il portierone polacco, bianconero dal 2017, festeggia il compleanno durante giorni cruciali per la stagione bianconera: c'è un quarto posto da mantenere, c'è una Finale di Coppa Italia da raggiungere".



E' quanto scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale, aggiungendo: "Ecco perché la festa di oggi sarà una festa di lavoro, che però non ci impedisce di applaudire virtualmente Tek, per la sua maturità, la sua intelligenza, la sua classe in mezzo ai pali.



Doti che dimostra ogni giorno, in ogni allenamento, in ogni partita.

Fuoriclasse dentro e fuori dal campo.

Auguri, Tek!".