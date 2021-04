"Ventisei anni e secondo compleanno in bianconero per Adrien Rabiot. Un compleanno speciale, in un giorno speciale: nel giorno del Derby della Mole.



Adrien in questa stagione ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Juventus, vincendo la Supercoppa Italiana. E ora è pronto a dare il massimo in questo finale di stagione.



Atletismo, esplosività e grande fisicità sono soltanto alcune delle caratteristiche che dimostrano il suo valore e la splendida rete contro la Lazio (una delle tre messe a segno quest’anno) all’Allianz Stadium ne è un chiaro esempio. La sua è una crescita costante, frutto di una volontà di continuare a migliorarsi allenamento dopo allenamento, partita dopo partita.



Una mentalità forte che, da due anni a questa parte, gli ha permesso di mettersi in gioco in un campionato nuovo ed estremamente diverso rispetto alla Ligue 1 e di essere un punto fermo nella Nazionale transalpina.



Tanti auguri, Adrien, e oggi più che mai #FINOALLAFINE!".



Questi gli auguri della Juventus sul proprio sito ufficiale.