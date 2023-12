Ogni suo singolo gol con i nostri colori è stato indimenticabile



partite in Bianconero e trofei vinti



Tanti Auguri, Pipita! pic.twitter.com/xiBCnK71sc — JuventusFC (@juventusfc) December 10, 2023

Gonzalo Higuain compie oggi 36 anni. Per lui 149 partite in Bianconero, 66 gol e 5 trofei vinti, ma soprattutto una quantità spropositata di emozioni vissute, per lui e per i tifosi della Juventus che hanno assistito alle sue reti. E così il club ha voluto celebrarlo sui social: