Tanti auguri Carlo Pinsoglio!



Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero: "Guardatela bene questa foto: c'è tutto il carisma, la grinta e l'importanza di Carlo Pinsoglio, il portiere bianconero che compie oggi 32 anni.



Una presenza fondamentale per il gruppo, ogni giorno. In spogliatoio, in allenamento, sempre: Pinso, moncalierese classe 1990, è juventino da una vita, avendo iniziato la carriera nel settore giovanile bianconero ed essendo tornato, nel 2017, a indossare la nostra maglia.



Ovviamente, oggi, speriamo che il regalo più bello per Carlo arrivi dal campo, contro il Villarreal. Ma intanto, siamo tutti qui ad augurargli buon compleanno!".