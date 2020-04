Capelli bianchi ed esperienza da vendere per Marcello Lippi. L'ex allenatore della Juventus compie oggi 72 anni, dei quali quasi 40 passati su una panchina. La Juve fu il primo grande club di Lippi, chiamato nel 1994 per sostituire Trapattoni. Con il suo arrivo e quello della Triade Moggi-Giraudo-Bettega, in quell'anno stava iniziando una nuova era che avrebbe portato vittorie e trofei nella bacheca bianconera. Da allenatore della Juve Lippi ha vinto 5 scudetti, una Champions, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Italia e 4 Supercoppe italiane.



Sfoglia la gallery per vedere alcune foto di Lippi alla Juve