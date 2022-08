8 dicembre 2021, Allianz Stadium. Si sta giocando Juventus - Malmö, ultima partita della fase a gironi di Champions League. Una partita che diventerà indimenticabile per il classe 2003 Fabio Miretti perchè, subentrando dalla panchina, esordirà ufficialmente in Prima Squadra.Un’emozione unica per lui, ma anche per tutta la società che ha visto arrivare tra i grandi un giovanissimo cresciuto nel proprio settore giovanile. Fabio, infatti, è arrivato in bianconero all’età di soli otto anni e da quel momento la sua è stata una crescita continua, anno dopo anno.Oggi Miretti compie 19 anni e siamo sicuri che sarà un compleanno speciale per lui e non potrebbe non esserlo, anche perchè da quell’esordio in Champions League sono cambiate ancora tante cose, sempre in crescendo.Fabio nella passata stagione, infatti, dall’Under 23 (dove ha totalizzato 30 presenze) è passato in pianta stabile in Prima Squadra e nel finale di campionato, dopo aver esordito a fine marzo anche in Serie A, ha avuto l’opportunità di partire dall’inizio nelle ultime quattro partite stagionali dimostrando grande personalità e soprattutto dimostrando di poterci stare in un palcoscenico così prestigioso e importante.Tutti noi oggi gli mandiamo i nostri più sentiti auguri, ma l’augurio più grande è quello di continuare a vederlo crescere e migliorare giorno dopo giorno, come ha sempre fatto da quella prima volta in cui varcò le porte del centro sportivo di Vinovo.Buon compleanno, Fabio!Gli auguri da Juventus.com