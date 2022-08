"Oggi è il compleanno di Weston! All'indomani del pareggio contro la Roma il centrocampista statunitense spegne 24 candeline: per lui è il terzo con la maglia bianconera, con cui, fin qui, ha collezionato 78 presenze e segnato 10 gol.Compleanno da festeggiare nel pieno di un avvio di stagione intenso, con la Juve che ha già disputato tre gare e si appresta a un'altra settimana ricca di impegni, con il turno infrasettimanale contro lo Spezia ad anticipare la trasferta di Firenze. Wes, come tutti i suoi compagni, è già pronto alle prossime sfide.Oggi, però, per lui è un giorno speciale da festeggiare. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri! Happy birthday, Wes!".Il messaggio da Juventus.com