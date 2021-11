Proprio nel giorno in cui la squadra torna al lavoro dopo una piccola pausa in occasione degli impegni delle Nazionali,Bianconero dal 2018, Mattia è tornato alla Continassa pochi mesi fa, dopo una stagione in prestito al Genoa. E proprio pochi giorni or sono si (e ci) ha fatto un regalo di compleanno anticipato, rendendosi protagonista, insieme ai suoi compagni di reparto, di un convincente clean sheet contro la Fiorentina: una partita in cui Mattia ha messo in mostra le sue doti più importanti, come la prontezza, la reattività, la capacità di guidare il pacchetto arretrato, e, soprattutto, la voglia e il talento di farsi sempre trovare pronto.Esattamente come siamo pronti noi, oggi, ad auguragli il più bel compleanno possibile.Auguri, Mattia!Da Juventus.com