Oggi è il compleanno di Mario Mandzukic. L'attaccante croato ha segnato la sua prima rete del 2019 contro l'Atalanta distinguendosi per un'esultanza rabbiosa dopo mesi molto difficili per lui, specialmente a causa di vari infortuni. Mandzukic è arrivato alla Juventus nell'estate del 2015 ed ha segnato 44 gol in 162 presenze con la maglia bianconera. Lo scudetto appena vinto con la Juve è il suo nono trofeo con la maglia bianconera: quattro scudetti, tre Coppa Italia e due Supercoppe. Tanti auguri, Super Mario!