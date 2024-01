Un giorno speciale per il nostro Manuel che oggi compie anni!



Tanti auguri Loca! pic.twitter.com/rqG8q2AWlp — JuventusFC (@juventusfc) January 7, 2024

Oggi è il compleanno di Manuel. Il centrocampista classe 1998 della Juventus compie 26 anni. Un compleanno speciale. Ieri Manuel non ha potuto aiutare la Juventus contro la Salernitana in campo per la giornata di squalifica rimediata per somma di ammonizioni, tornerà certamente nella gara di Coppa Italia contro il Frosinone. Oggi però, è il giorno di Locatelli. Di seguito gli auguri della Juventus tramite i propri account social.