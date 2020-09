Mario Rene Junior Lemina, l'altro Pogba. O almeno nelle speranze. Gabonese classe 1993 è arrivato alla Juve dal Marsiglia per una cifra vicina ai 18 milioni di euro e grandi speranze circolavano intorno al suo nome. Non tutto, però, è andato come sperato, perché dopo Cardiff e dopo due anni non al massimo dello splendore è stato ceduto. Sono 42 le presenze complessive del centrocampista, con 3 gol messi a segno. Oggi, 1 settembre, è il suo compleanno: tanti auguri Mario!