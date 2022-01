Dal sito ufficiale della Juventus.



Compleanno in “cifra tonda” per Kaio Jorge, che spegne, all’indomani della sfida contro il Milan, 20 candeline.



Primo compleanno per lui in bianconero: Kaio è a Torino dall’estate dunque ha da poco iniziato la sua esperienza juventina.



Nonostante la sua giovanissima età, Kaio ha già fatto vedere le sue doti tecniche, e nel giorno in cui gli facciamo gli auguri per la sua giornata speciale, uniamo anche l’auspicio di esultare insieme a lui per il regalo più bello: il suo primo gol in bianconero.



Auguri da tutti noi, Kaio!