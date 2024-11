Il periodo non è certamente dei migliori, ma è proprio nelle difficoltà che sboccia l'amore più puro e sincero. Oggi, 1 novembre 2024, la Juventus festeggia 127 anni, un secolo e un quarto costellato di successi, emozioni e sorrisi, di momenti di orgoglio e passione che hanno spinto i tifosi a versare lacrime di gioia ma a volte anche di tristezza, proprio come per ogni grande storia d'amore.E in questa giornata più che mai, peraltro alla vigilia di una sfida importante come quella contro l'Udinese, ecco che i sudditi della Vecchia Signora, quelli più "autentici" e fedeli, con i colori bianconeri impressi nel cuore, non hanno mancato di unirsi in un coro unanime per festeggiare la Juve, nel ricordo delle più grandi vittorie ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro, con la promessa di un sostegno incondizionato, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Fino alla fine, verso nuovi traguardi.