Il club bianconero ha voluto celebrarlo così sul proprio sito ufficiale: "Chiudete per qualche secondo gli occhi.Pensate a cosa significhino centoventisei anni di leggenda del calcio italiano.Provate a riavvolgere il nastro, facendovi avvolgere da qualche grande emozione che avete vissuto in prima persona, o che magari avete letto in qualche libro di storia del nostro magnifico sport.Dov’eravate, quando…E potete terminare voi questa frase, pensando alle grandi notti, alle grida per imprese di campioni infiniti, a quella mano che stringevate forte mentre veniva battuto il calcio di rigore decisivo, a quanto forte batteva il vostro cuore mentre le squadre entravano in campo.O magari, pensando al sorriso del vostro vicino allo stadio, alle lacrime di gioia per quella vittoria che mancava da tempo, a quel gol all’ultimo secondo di una partita che sembrava stregata.Le avete presenti, quelle grida, quelle lacrime, quei sorrisi?Fatele vostre, queste emozioni, e adesso riaprite pure gli occhi: oggi è il compleanno del motivo di tutto questo, del motivo per cui ogni volta, quella magia si rinnova come se fosse la prima.Oggi è il compleanno della Juventus.Buona festa a tutti noi".