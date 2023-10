Primo compleanno per lui in Prima Squadra, nella quale ha debuttato proprio un anno fa, contro l'Empoli.Da allora ha collezionato 21 presenze, mettendo la sua velocità e le sue abilità al servizio del gruppo, e alla fine della scorsa stagione ha coronato il suo impegno con il suo primo gol, contro l'Atalanta.Ora si sta preparando con i suoi compagni di squadra per il Derby della Mole, ma anche se questo sarà un giorno di lavoro per lui, non possiamo che dirgliBuon compleanno, Sam!Da Juventus.com