Un grande campione argentino compie 35 anni



Qual è il primo goal del Pipita che ti viene in mente? pic.twitter.com/vLNn0p1o9d — JuventusFC (@juventusfc) December 10, 2022

Il Pipita compie oggi 35 anni, che festeggia da ex calciatore, essendosi da poco ritirato. Ha chiuso con la maglia dell'Inter Miami, in MLS, dopo essere stato una vita in Europa. Real Madrid, Napoli, Juve, Milan, Chelsea, tanti club e una sola certezza: il gol. Soprattutto quelli pesanti. E allora, buon compleanno!