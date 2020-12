Buon compleanno Gonzalo Higuain! Il Pipita compie oggi, 10 dicembre 2020, 33 anni. Vive una nuova vita oltreoceano, in MLS, dove con la maglia dell'Inter Miami sta riscoprendo se stesso e anche la voglia di giocare a calcio. Impatto da star in America dopo le difficoltà nell'ultimo periodo alla Juventus. Il Pipita, però, a Torino ha lasciato un pezzo di cuore in bianconero e anche i tifosi non possono scordarlo. 149 partite, 66 gol, molti dei quali pesanti. Tanti auguri Higuain.