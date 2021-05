Tanti auguri Patrice Evra! L'ex terzino bianconero compie oggi, 15 maggio, 40 anni. Tre stagioni nella Juve per lui, che però in poco tempo è entrato nel cuore di tutti i tifosi. L'esordio nel settembre 2014, l'ultima gara nel dicembre 2016, con 82 presenze nel mezzo. Un giocatore che ha dato tutto, soprattutto ha portato gioia, mentalità e carattere nella Juve. Ecco perché questi auguri valgono un po' di più. E i tifosi scherzano, ricordandogli quella spazzata non completata nei quarti di Champions contro il Bayern Monaco con un: "Però ti vogliamo bene". Buon compleanno zio Pat!