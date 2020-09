1









Una prestazione di alto livello contro il Novara come regalo di compleanno. Oggi, 14 settembre, Douglas Costa compie 29 anni e non ne vuole sapere di lasciare la Juventus. Perché la dirigenza ha preso una decisione, se dovesse arrivare un’offerta allettante allora il brasiliano potrebbe partire, ma lui ha idee diverse. Anche se la sua carriera in bianconero è stata minata dagli infortuni, Douglas Costa vuole lasciare tutto alle spalle e guadagnarsi la fiducia di Andrea Pirlo. Ed è il desiderio che avrà espresso oggi, nel giorno del suo compleanno.