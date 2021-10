Compleanno all’insegna del lavoro per lui, con la voglia di inseguire ancora grandi obiettivi in bianconero. A cominciare proprio da oggi, dove spera di poter festeggiare nel modo migliore: con una vittoria.Desci, tornato in bianconero in questa stagione dopo la parentesi in Francia con la maglia del Lione, con lavoro e spirito di sacrificio si è messo a disposizione della squadra, rispondendo sempre presente quando chiamato in causa da Mister Allegri. L’esempio più recente è la splendida prestazione contro la Roma, in cui è stato autore del cross da cui è nato il gol decisivo di Kean.Gli inviamo tutti i nostri auguri, sperando, come detto, di festeggiare nel migliore dei modi stasera.Buon compleanno, Mattia!Il comunicato della Juventus