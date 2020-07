29 anni oggi, tanti auguri a Danilo! Prima stagione in bianconero, alti e bassi dal suo arrivo in Italia ma oggi per il brasiliano è un giorno speciale. Dopo essere sbarcato in Europa nel Porto ed essere passato per Real Madrid e Manchester City, in estate è sbarcato alla Juve con la quale finora ha totalizzato 26 presenze e un gol. Amici e avversari, tanti gli auguri arrivati oggi a Danilo per festeggiare il compleanno. Tante foto ricordo, una in particolare: con Alex Sandro, di qualche anno fa.



