Un anno certamente movimentato, non semplice, a tratti burrascoso.dalle aule di tribunale che ancora non ci abbandonano alle sconfitte poi diventate vittorie. Certamente non ci siamo annoiati nel raccontarvi il mondo bianconero. E speriamo che neanche voi abbiate avuto momenti di stacco totale, nonostante le sconfitte e i momenti di tempesta.Entriamo però in un 2024 che si annuncia, come ogni anno non semplice: un anno senza Andrea Agnelli si è da poco concluso, certo è che il 2024 sarà l'anno di Cristianoda cui ci si aspetta sempre di più sul mercato. Sarà l'anno dell'esplosione dei: da Soulè a Miretti, senza dimenticare Kenan Yildiz. Se il 2023 è stato l'anno delle delusioni il 2024 sarà l'anno del ritorno per Nicolò Fagioli. Un anno che certamente sarà da vivere.