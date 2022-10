Tanti auguri di buon compleanno al nostro Fede pic.twitter.com/3Jnoav1JnJ — JuventusFC (@juventusfc) October 25, 2022

Il talento bianconero compie oggi 25 anni e la Juventus sul proprio sito ufficiale scrive: "Era stato un compleanno speciale, il suo secondo da giocatore della Juventus. Quello di quest’anno lo sarà ancora di più e non potrebbe essere altrimenti. Fede, dopo tanti mesi lontano dal campo, è tornato ad allenarsi in gruppo.Lui, dal primo giorno in bianconero, ha fatto emergere tutte le sue qualità, tecniche, ma anche e soprattutto umane. La sua educazione e il suo rispetto non è un caso che siano stati contagiosi sin da subito. E la sua passione per il calcio e il suo desiderio di alzare l’asticella, allenamento dopo allenamento, sono stati uno stimolo in più per tutti.E oggi, nel giorno di una partita così importante come quella contro il Benfica, non è partito con la squadra per continuare ad allenarsi in vista del suo rientro, ma siamo sicuri che la sua spinta arriverà forte fino all’Estádio da Luz di Lisbona.".