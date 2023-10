Ecco il messaggio della Juve: "Oggi in casa Juve si festeggia il compleanno di Federico Chiesa, il suo secondo da bianconero (dal riscatto ndr).Fin dal suo primo giorno alla Juventus ha dimostrato tutta la sua abilità, ma anche e soprattutto la sua umanità. Il suo comportamento e le sue qualità sono stati contagiosi fin da subito, come anche la sua passione in campo e la sua voglia di alzare l'asticella, allenamento dopo allenamento.Conquistando il cuore di tutti i tifosi.Buon compleanno, Fede!".