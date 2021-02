Non solo Cristiano Ronaldo. Oggi, 5 febbraio, compie oggi 37 anni uno dei giocatori più forti ad aver vestito la maglia della Signora negli ultimi anni: Carlitos Tevez.



L'Apache ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi bianconeri con i suoi 50 gol in 96 presenze, impossibili da dimenticare, anche perché la sua è stata la prima Juve tornata in finale di Champions dopo l'incubo della Serie B. Nonostante il suo addio dopo sole due stagioni passate a Torino, Tevez è amato dal pubblico bianconero, e con la Juve ha vinto due scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana.



Lui che nella sua Top 11 di sempre ha inserito ben 5 juventini: Gianluigi Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Paul Scholes, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Wayne Rooney in attacco".

Buon compleanno!