Giornata di festeggiamenti in casa Juventus. Oggi, 11 dicembre, Roberto Baronio compie 43 anni, che potrebbe presto festeggiare sul campo con una vittoria. Dopo qualche esperienza in panchina, in estate ha accettato entusiasta il ruolo di braccio destro nello staff di Andrea Pirlo, a strettissimo contatto con il tecnico della Juventus, con cui condivide opinioni, scelte e pareri, da buoni amici e professionisti fin dai tempi del Brescia, quando condividevano anche il campo da gioco. Tanti auguri Baronio!