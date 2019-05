Il cileno, ex centrocampista della Juventus, ora al Barcellona dopo l'avventura al Bayern Monaco compie oggi - 22 maggio - 32 anni. Una carriera vissuta all'insegna della grinta, del carisma e della leadership, con quella qualità che ha fatto di lui un vero e proprio top player. Scoperto dalla Juventus e dal duo Marotta-Paratici nel Bayer Leverkusen, è stato uno dei cardini di una squadra che è tornata in vetta all'Italia e che ora si gioca i trofei più prestigiosi con il resto d'Europa. In bianconero 171 partite, 48 gol e 25 assist.