Oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, ci sono due compleanni in casa bianconera:e Moise Kean.Ecco gli auguri della Juventus per l'attaccante polacco: "Cifra tonda per Arek che compie trent'anni e festeggia il suo secondo compleanno da giocatore della Juventus. Milik è arrivato a Torino un anno e mezzo fa e da quel momento, come il suo numero di maglia, sono state quattordici le reti messe a segno tenendo in considerazione tutte le competizioni, in 65 partite disputate. Tre di queste le ha siglate all'inizio del 2024, mettendo a referto una tripletta in Coppa Italia contro il Frosinone e diventando, così, il primo giocatore della Juventus a segnarla dopo quella di Alessandro Del Piero nel 2006".