Buon compleanno, Maestro. Andrea Pirlo compie oggi 43 anni e festeggia mentre aspetta una nuova avventura in panchina. Dopo l'anno alla Juventus, chiuso con 53 partite, due trofei e una media punti di 2.15, Pirlo va a alla ricerca di nuovi stimoli e di una grande opportunità. Per lui in bianconero anche 4 scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane da giocatore, vinte in 164 partite, condite da 19 gol e 38 assist.