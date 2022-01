Il terzino brasiliano compie 31 anni e il club gli fa gli auguri sul proprio sito ufficiale, così: "Settimana di compleanni carioca per la Juve: dopo Kaio Jorge, due giorni fa, oggi tocca ad Alex Sandro spegnere le candeline della torta. Per la precisione, 31: lo farà lontano da Torino, perché è impegnato nella duplice sfida della Seleçao brasiliana a Ecuador e Paraguay.Compleanno di lavoro, dunque, per Alex, il settimo che festeggiamo insieme. E noi gli auguriamo di cuore il meglio, per questa giornata e per i suoi impegni verdeoro!".