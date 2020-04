Tanti auguri ad Angelo Alessio, che oggi compie 55 anni. Alessio è stato prima giocatore della Juve poi vice di Antonio Conte, guidando la squadra per 12 partite (8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) durante il periodo di squalifica dell'allenatore bianconero e dopo aver scontato la sua. Ex centrocampista, con la Juventus ha vinto una Coppa Italia e una Coppa Uefa dal 1989 al 1992. Dopo quattro anni nello staff bianconero, dopo le dimissioni di Conte Alessio lascia il club e segue l'allenatore prima sulla panchina dell'Italia e poi su quella del Chelsea. Quest'anno ha avuto la prima esperienza in panchina da inizio stagione con il Kilmarnock, in Scozia.