Il centrocampista ex Lazio, è passato da Torino anche per una stagione. Era il 1996-1997, ed il croato era arrivato in estate alla Juventus per la bellezza di 14 miliardi di lire. Una cifra di tutto rispetto, per Boksic,, ma che si toglie anche lo "sfizio" della Coppa Intercontinentale vinta a Tokyo nel dicembre del '96. Un bottino quasi pieno, per un giocatore che non è rimasto a lungo, ma che ha lasciato comunque il segno. Infatti, su Twitter, ecco i pronti auguri della società per il suo ex giocatore.