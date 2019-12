Pietro Beruatto nasce il 21 dicembre del 1998 a Trieste. Cresciuto come terzino sinistro nelle giovanili della Juventus, dopo un'esperienza di un anno al Vicenza due stagoni fa, oggi uno dei pilastri della squadra Under 23 di Pecchia dopo aver giocato la scorsa stagione in quella di Zironelli. Con Allegri Beruatto ha giocato anche in prima squadra anche se solo raccogliendo presenze in gare amichevoli. L'ex tecnico bianconero ha dimostrato nella tournée estiva negli Stati Uniti di due anni fa di apprezzare il talento del terzino, che potrebbe presto fare il salto di qualità visto che anche Sarri a volte lo fa allenare in prima squadra oltre ad averlo convocato per la tournee estiva in Asia.