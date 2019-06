Antonio Chimenti nasce il 30 giugno del 1970 a Bari. Cresciuto come portiere nella Sambenedettese, gira l'Italia vestendo diverse maglie tra il 1988 e il 2002, quando si trasferisce alla Juventus. Vi resta fino al 2006, poi vola a Cagliari prima e a Udine poi. Nel 2008 torna a vestire la maglia bianconera, con cui si ritira un paio di stagioni più tardi. In tutto, in cinque stagioni alla Juventus colleziona 34 presenze, subendo ben 50 gol tra tutte le competizioni. A Torino vince uno scudetto. Nel giorno del suo 49esimo compleanno, tanti auguri Zucchina!