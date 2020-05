Tanti auguri a, che oggi compie 63 anni. Ex portiere, nella Juventus gioca dal 1983 al 1992 vincendo di tutto e di più. In bacheca due scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe, una Coppa Uefa, una Supercoppa europea e una Coppa Italia. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, arrivò in bianconero per sostituireche si era appena ritirato. Dopo nove anni andò via lasciando la porta della Juve ad Angelo