Wojciech Szczesny nasce a Varsavia, capitale della Polonia, il 18 aprile del 1990. Cresciuto come portiere nelle giovanili del Legia Varsavia, si trasferisce giovanissimo all'Arsenal nel 2006. Vi resta fino al salto in prima squadra nel 2009, prima di spostarsi in prestito al Brentford. Dal 2010 al 2015 veste la maglia dei Gunners, con alterne fortune. In quell'anno approda in prestito in Serie A, alla Roma. Con la maglia giallorossa esplode e, nell'estate del 2017, la Juventus decide di farne l'erede di Gianluigi Buffon, che un anno più tardi si trasferisce al Paris Saint-Germain.