Due stagioni in bianconero per Marcelo Salas, che oggi compie 46 anni. L'ex attaccante cileno è arrivato alla Juventus dalla Lazio nell'estate 2001 totalizzando 32 presenze e 4 gol fino al 2003 quando tornò in Argentina al River Plate. Prima di cederlo al River, la Juve aveva offerto Salas a diversi club tra i quali anche lo Sporting Lisbona col quale avevano messo in piedi uno scambio con un giovanissimo Ronaldo. Affare saltato perché Salas rifiutò lo Sporting, ma per vedere Cristiano in bianconero era solo questione di tempo...