Compleanni belli e dove trovarli!Daniele Rugani oggi spegne 28 candeline e lo fa direttamente a Los Angeles dove si trova in questo momento con la squadra per la tournée pre campionato e dove è già sceso in campo due volte nelle sfide disputate rispettivamente contro Chivas e Barcellona.Sarà un compleanno caratterizzato da tanto corsa e lavoro sul campo per Daniele e i suoi compagni perchè la Juve sarà attesa, prima del rientro in Italia previsto per domenica 31 luglio, dall’ultimo prestigioso appuntamento di questo tour a stelle e strisce: l’amichevole contro i campioni d’Europa del Real Madrid.I ritmi sono già molto alti perchè la prima gara ufficiale della stagione si avvicina, ma siamo sicuri che i bianconeri troveranno il tempo per festeggiare a dovere Daniele.Anche noi gli mandiamo i nostri più grandi auguri oltreoceano per questa giornata così speciale!Buon compleanno!Questo il messaggio della Juventus, dal sito ufficiale bianconero.