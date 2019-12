Tredici stagioni con la maglia della Juve e 178 gol in 482 partite ufficiali. E' lo score di Roberto 'BobbyGol' Bettega, storico attaccante bianconero che oggi - 27 dicembre - spegne 69 candeline. L'esordio in maglia Juve il 30 agosto 1970 e l'addio nel 1983 con una finale di Coppa dei Campioni persa. In mezzo tante gioie e tantissimi gol. Buon compleanno!