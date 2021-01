Fabio Quagliarella nasce a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il 31 gennaio del 1983. Cresciuto nelle giovanili del Torino, approda alla Juventus nel 2010 dopo aver girato l'Italia. In quattro stagioni in bianconero segna 30 gol tra tutte le competizioni in 102 presenze e conquista tre scudetti e due Supercoppa Italiana. Tornato a vestire la maglia granata, non convince particolarmente, salvo poi trasferirsi alla Sampdoria. E' qui che Quagliarella vive una seconda giovinezza, in particolare in questa stagione, in cui ha segnato almeno un gol in 11 partite consecutive, un record per la Serie A, e già 16 reti in 20 presenze stagionali.



Nel giorno del suo 38esimo compleanno, tanti auguri Fabio!